Правила безпеки в горах взимку: що взяти з собою і не можна робити

У суботу в Карпатах загинули двоє туристів – в групі було восьмеро, решті пощастило більше. Їх рятували понад 30 надзвичайників і волонтерів.

Спочатку група йшла разом. До цілі – обсерваторії на вершині – залишився кілометр, але погода погіршилася, температура впала до -20, вітер завіяв ураганний – до 30 метрів на секунду.

Частині туристів стало зле, вони втрачали сили і вже не могли йти, тож решта групи залишила їх і поквапилась нагору, аби покликати рятувальників із високогірного поста. Ті одразу пішли на допомогу, але втратили час через мінімальну видимість у хуртовині. Двоє туристів замерзли за кількасот метрів від рятувального поста. Двоє врятованих нині в лікарні. Пригадувати той похід не хочуть. Усі – досвідчені альпіністи. Про негоду знали, але ризикнули йти навіть у темряві.

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Як не повторити їхню помилку радять рятувальники. Перед підйомом треба зареєструватися у рятувальників та обговорити маршрут. Та головне вміти передати GPS сигнал про своє перебування, це можна зробити з будь-якого смартфона. Адже в хуртовині важко зрозуміти, де саме застрягли. Якщо виснажилися – треба віддати важкі речі супутникам, але теплі – лишити. Треба мати з собою – ліхтарик, сірники, і зимове екіпірування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Карпатах заблукали троє туристів з Одеси.

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