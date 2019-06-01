Правила безпеки в метро: що робити, якщо впав на колію

Київське метро. Без заторів, швидке і комфортне, тому – неабияк популярне. Щороку перевозить по півмільярда пасажирів. Але не всі вони знають базові правила безпеки.

Як діяти, якщо, наприклад, впали на колію? Адже опинитися на коліях можуть не лише самогубці. Часто це нещасні випадки або банальна необережність. Тож від того, чи знаєте ви, як поводитись у такій ситуації, залежить ваше здоров’я і навіть життя.

В першу чергу – свідки події мають сповістити чергового по станції. Поки черговий зреагує, сам пасажир має йти у напрямку руху поїзда, до початку платформи. Якщо потяг вже зовсім близько – треба лягти у спеціальний лоток між рейками – проти руху. Маєте рюкзак – обов’язко зніміть.

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Не намагайтесь вибратись на платформу самотужки. Під нею – схована так звана контактна рейка, яка подає струм. Можливо, раніше ви її не помічали.

Якщо спробуєте видертися наверх не спеціальними сходами, а посеред платформи – скоріше за все машинально зіпретесь на цю рейку. Це загрожує смертю і вам, і людині, яка подасть руку, аби допомогти. Багато пасажирів про це правило не знають.

У метрополітені кажуть: трагічним випадкам можна запобігти дуже просто: не заступати за обмежувальну лінію на платформі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яким буде метро майбутнього.

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