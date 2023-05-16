Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Те, як медики себе опановують, швидко та організовано рятують бійців – вражає. Вони чітко розуміють, від якості наданої ними допомоги залежить подальше лікування, а подекуди й життя армійців.

Стабпункти розташовані близько до фронту, тому там надається тільки домедична допомога. Поранених бійців стабілізують, щоб вони доїхали до госпіталю, намагаючись зберегти умови “золотої години”.

Поняття “золотої години” у тактичній медицині – це перша година після поранення, упродовж якої мають розпочати надання кваліфікованої лікарської допомоги. Тоді шанси на порятунок найвищі.

Наступ для військових медиків – це не той контрнаступ, на який нині всі чекають. Вони точно знають, нам доведеться заплатити за звільнення кожного клаптика української землі, але інакше перемоги не досягти.

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