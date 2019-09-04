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Прем’єра Італії переобрали на новий термін: Кремль залишився ні з чим

Друзям Кремля не вдалося протиснутися до італійського уряду. Премʼєр-міністра Джузеппе Конте переобрали на новий термін.

Право-консервативна партія Ліга півночі та один із її лідерів Маттео Сальвіні, який підтримує Росію, до нового кабміну не увійдуть. Новий уряд формуватимуть рух П’ять зірок та демократична партія.

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Навколо партії Сальвіні нещодавно розгорівся корупційний скандал – авторитетні міжнародні незалежні розслідувально-аналітичні групи з’ясували, що росіяни хотіли фінансувати цю політичну силу й вже вели переговори. За деякими даними, Москву на перемовинах представляли радник голови Держдуми Володимир Плигін та ідеолог російських ультраправих Олександр Дугін, який активно підтримує терористів на Донбасі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці під посольством Італії вимагали звільнити Марківа.

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