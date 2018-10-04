Прем’єра Нових лідерів: що підготували автори проекту та як обиратимуть переможця
Сьогодні на телеканалі ICTV стартує довгоочікуваний фінальний етап національного телепроекту Нові лідери, мета якого – залучити активних, креативних та амбітних людей до вирішення проблем державного рівня.
О 22.20 в ефірі телеканалу українці побачать перший випуск Нових лідерів, де сотня найкращих почне змагатися за потрапляння до десятки фіналістів.
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На учасників чекає непростий відбір від експертів, глядачів у студії та ведучого програми – Сергія Притули.
Проголосувати за улюблений проект можна за допомогою СМС або через мобільний додаток. Десятка найкращих змагатиметься не лише за перемогу, а й за великий грошовий приз. Ці кошти мають інвестувати на втілення в життя найкращої ідеї, здатної змінити країну. Старт боротьби вже сьогодні і щочетверга о 22:20 на каналі ICTV.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нові лідери зустрілися з Олександром Квасневським на YESПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!