Прем’єра Нових лідерів: що підготували автори проекту та як обиратимуть переможця

Сьогодні на телеканалі ICTV стартує довгоочікуваний фінальний етап національного телепроекту Нові лідери, мета якого – залучити активних, креативних та амбітних людей до вирішення проблем державного рівня.

О 22.20 в ефірі телеканалу українці побачать перший випуск Нових лідерів, де сотня найкращих почне змагатися за потрапляння до десятки фіналістів.

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На учасників чекає непростий відбір від експертів, глядачів у студії та ведучого програми – Сергія Притули.

Проголосувати за улюблений проект можна за допомогою СМС або через мобільний додаток. Десятка найкращих змагатиметься не лише за перемогу, а й за великий грошовий приз. Ці кошти мають інвестувати на втілення в життя найкращої ідеї, здатної змінити країну. Старт боротьби вже сьогодні і щочетверга о 22:20 на каналі ICTV.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нові лідери зустрілися з Олександром Квасневським на YES

Опубліковано Жовтень, 04 в 20:14



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