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Прем’єра серіалу Юрчишини на ICTV: гумор, погоні та кохання

На телеканалі ICTV стартує новий комедійний серіал Юрчишини. Прем’єра – 9 квітня о 22:30.

За сюжетом, одного ранку голова сімейства на прізвисько Нік Нік повертається додому із в’язниці. За вечерею несподівано дізнався, що син тепер працює в поліції – він одразу стає в очах батька зрадником.

Донька, тим часом, налагоджує особисте життя та виховує 14-річного сина, який мріє стати репером.

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Кожної серії герої стикаються з життєвими проблемами і щосили намагаються їх розв’язати. Втім, постійно потрапляють у комічні ситуації.

Нагадаємо, Сергій Наєв нагородив знімальні групи Фактів ICTV за роботу на Донбасі.

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