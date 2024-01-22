Прем’єр Польщі Туск приїхав до Києва в День Соборності України | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Окупанти вгатили по Куп’янську 22.01.2024: загинула людина, ще одна – отримала поранення.
– Росіяни вгатили по Краматорську 22.01.2024: одна людина загинула, ще одна – поранена.
– Зведення Генштабу 22.01.2024.
– Ці десантники вийшли з одного із найгарячіших населених пунктів Донеччини – Кліщіївки.
– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.
– В МЗС України відповіли на скандальні заяви прем’єра Словаччини.
– Дмитро Кулеба закликав раду міністрів закордонних справ ЄС надати Україні більше зброї.
– СБУ затримала проросійських агітаторів в різних областях України.
– Рівно десять років тому загинули перші герої Революції Гідності.
– У Харкові на День Соборності України містяни створили ланцюг єдності.
– На телефони українців почали приходити фейкові повідомлення від ДСНС.
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