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Прем’єр Польщі Туск приїхав до Києва в День Соборності України | Новини Факти ICTV за 22.01.2024

– Окупанти вгатили по Куп’янську 22.01.2024: загинула людина, ще одна – отримала поранення.

– Росіяни вгатили по Краматорську 22.01.2024: одна людина загинула, ще одна – поранена.

– Зведення Генштабу 22.01.2024.

– Ці десантники вийшли з одного із найгарячіших населених пунктів Донеччини – Кліщіївки.

– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.

– В МЗС України відповіли на скандальні заяви прем’єра Словаччини.

– Дмитро Кулеба закликав раду міністрів закордонних справ ЄС надати Україні більше зброї.

– СБУ затримала проросійських агітаторів в різних областях України.

– Рівно десять років тому загинули перші герої Революції Гідності.

– У Харкові на День Соборності України містяни створили ланцюг єдності.

– На телефони українців почали приходити фейкові повідомлення від ДСНС.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18.30 (12.01.2024).

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