Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– ГУР підтвердило сьогоднішні удари по окупантах у Криму;
– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;
– Зерновий конфлікт: чому не вдається порозумітися;
– Верховна Рада підтримала позицію президента щодо відкриття е-декларацій;
– Екоактивісти з Херсона та Маріуполя проводять навчання з екологізації;
– Розповідь про історії Донбасу без вирваних сторінок;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (20.09.2023).
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