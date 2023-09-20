Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– ГУР підтвердило сьогоднішні удари по окупантах у Криму;

– У Воронезькій області РФ впав Су-34 — деталі;

– Зерновий конфлікт: чому не вдається порозумітися;

– Верховна Рада підтримала позицію президента щодо відкриття е-декларацій;

– Екоактивісти з Херсона та Маріуполя проводять навчання з екологізації;

– Розповідь про історії Донбасу без вирваних сторінок;

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