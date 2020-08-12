Презентація ноутбуків Huawei в Україні: Matebook X Pro, Matebook D 14, Matebook D 15

В сучасних умовах повсякденного та бізнес-життя користувачі звертаються до новітніх технологій, які дозволяють спростити життя та вивести роботу на новий рівень.

Саме це підкреслили представники компанії Huawei, презентувавши в Україні бізнес ноутбуки Matebook X Pro та Matebook D.

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В наші дні бізнес вимагає швидкого реагування, тож багато завдань вирішується саме зі смартфона.

Вдалим рішенням для людей, що працюють в такому темпі, може стати режим багатоекранної взаємодії, – кажуть в компанії Huawei.

Тож розробники інновацій вкотре доводять, що гаджети можуть надавати нові бізнес-можливості, необхідні для успіху.

Український мобільний додаток для підбору одягу

Одеські розробники створили мобільний додаток, за допомогою якого створюється 3D-модель людського тіла із врахуванням 29 різних показників, як от ширина плечей, об’єм грудей, зріст тощо.

Варто лише зробити дві фотографії і за лічені секунди вам підберуть одяг. Додаток аналізує дані та за 20 секунд видає результат.

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