Презентація сучасного центру 3D візуалізації та моделювання родовищ

Побачити земні глибини та оцінити перспективи видобутку українського газу відтепер можна у сучасному центрі 3D візуалізації та моделювання родовищ, презентацію якого цими днями провели для журналістів.

Для розвитку програми моделювання Нафтогаз інвестував кошти у будівництво нового наукового центру, який вже розпочав свою роботу у Харкові.

Читайте: Як видобувався газ: цікаві факти про українську столітню історію галузі

Фахівці центру охоче розповідають про можливості роботи. На їх думку, завдяки застосуванню новітніх технологій Україна може забезпечити свої потреби у корисних копалинах.

Видобуток газу в Україні

За 2019 рік в Україні видобули 20,7 млрд кубометрів газу. З них 14,9 млрд кубометрів блакитного палива забезпечило державне Укргазвидобування, 1,2 млрд — Укрнафта і ще 4,6 млрд — приватні підприємства.

За обсягами це – четверте місце в Європі, але й цього країні замало. У 2019 році імпорт газу сягнув 14,2 млрд кубометрів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.