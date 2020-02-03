Президентські вибори у США: як обирають кандидатів від партій

В Америці вже стартували президентські вибори. Нині у різних штатах обирають кандидатів від партій. Зокрема, в Айові це так звані кокуси.

Система американських виборів настільки складна, що навіть у їхніх школах є предмет з її вивчення.

Наша колега з Голосу Америки Юлія Ярмоленко вже у всьому розібралась.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Конгрес США виділив $425 млн на кібербезпеку виборів 2020.

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