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Причетного до окупації Криму росіянина Франчетті відправили під арешт

Суд в столиці Чехії Празі відправив під арешт росіянина Олександра Франчетті, причетного до окупації Криму у 2014 році. Тепер він чекатиме рішення про екстрадицію в Україну за ґратами.

Раніше відповідний запит подав Офіс генпрокурора.

Сам підозрюваний всі звинувачення відкидає і подав апеляцію. Скаргу повинні розглянути протягом двох тижнів.

Олександра Франчетті затримали 12 вересня в аеропорту чеської столиці. Під час перевірки документів виявили, що його розшукують українські правоохоронці за сприяння в окупації Криму.

Франчетті понад 20 років жив у Чехії. До Криму переїхав на початку 2014 року. Тоді вступив в незаконне збройне формування “Оборона Севастополя”. А потім організував групу “Північний вітер”. Її представники відкрито співпрацювали з російським військовим командуванням.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора підтвердив намір подати запит про видачу Франчетті. Голосіївський районний суд вже обрав Франчетті запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом участі в незаконних збройних формуваннях (ст. 260 КК України).

Крім того, раніше чеські правоохоронці розкрили подробиці затримання Франчетті.

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