Про голосування навіть не говорять: яка ситуація на фронті у день місцевих виборів

У Маріуполі попри близькість до фронту, всі 189 дільниць запрацювали у штатному режимі. В місті понад 300 тис. виборців. Але шалених черг вранці не спостерігалося і грубих порушень не зафіксовано. Голосування проходить з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Але вже за 10 км від Маріуполя фронт. Про вибори там навіть не говорять, а переймаються більше безпекою. Спокою, армійцям, не дають ворожі дрони. Жодні заборони на проведення аеророзвідки за умовами перемир’я на терористів не діють.

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На позиціях біля Водяного до ворожих опорників кілька десятків метрів. Українські морпіхи впевнені, що навпроти них стоять професійні військові. Це видно по екіпіровці, яка є тільки у російських спецпризначенців.

За минулу добу тільки по українських позиціях у Водяному російські найманці кілька разів відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Також станом на 12.00, за інформацією Громадської мережі ОПОРА, я вка українців на місцевих виборах 2020 складає 13,5%.