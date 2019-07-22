Про коаліцію зі Слугою народу та пріоритети у Раді – перші кроки Голосу

Гість студії Факти ICTV заступник голови партії Голос Ярослав Юрчишин. Він розповів, чи задоволена партія результатом, чи будуть вони об’єднуватися з партією Слуга народу та що збираються робити у парламенті.

Далі пряма мова:

– Чи задоволені ви результатом?

– Як першими результатами парламентської кампанії нашої партії, яка заснувалася за 2 місяці, то виборами задоволені. Якби було трішки більше часу, то результат був би куди потужніший.

– А чому за 2 місяці до виборів, а не раніше створилась партія?

– Це унікальний момент. Після президентських виборів запит на нову політику, на нові політичні сили є надзвичайно високий. Вибори показали, наскільки люди готові довіряти новим, а не тим, хто довгий час обіцяв, але своїх обіцянок не виконував.

– Що ви збираєтеся робити у парламенті?

– Ключовими пріоритетами є те, щоб суди розглядали справи не залежно від того, чи це найманий працівник, чи це колишній президент, народний депутат, в логічні терміни. Тому реформа судової системи, реформа парламенту – нам потрібно скасувати недолугу, злочинну недоторканність. Важливо максимально зменшити вплив олігархів, перетворити великих олігархів на цивілізований бізнес.

– Як ви ставитеся до пропозиції Слуги народу об’єднатися з Голосом та до того, що Вакарчуку пропонують крісло прем’єр-міністра?

– Зараз ми бачимо, що суспільство готове довірити монопартійну більшість президентській силі. Ми бачимо в цьому достатньо великий ризик. Я би говорив про слабо контрольовану владу, а коли в наших умовах в Україні була слабо контрольована влада – це часи Януковича, ми мали досить обмежений результат. Тому те, щ о було сказано ввечері – очікуємо якусь конкретику з цих питань, коли вже будуть підбиті результати голосування. Ми орієнтуватимемося конкретно но той показник, який дасть суспільство. Якщо суспільство надасть президентській силі всю повноту влади, то президентська сила має відповідати за всю повноту влади. Ми себе бачимо в позиції плюс, тобто ми всі позитивні речі, які буде пропонувати власне президент і його політична сила готові підтримувати, а там, де ми будемо бачити певні ризики, критикуватемемо і пропонуватемемо свої рішення.

Читайте: Результати екзит-полу 2019

– З ким ви будете об’єднуватися?

– Нині у нас плани реалізації своєї програми, і ми будемо вести консультації, переговори з усіма політичними силами, пріоритет європейського розвитку, які бачать потребу встановлення справжнього правосуддя, реформи парламенту і обмеження влади олігархів. А яка форма об’єднання – це час покаже.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував створення коаліції Слуги народу і Голосу.

Результати виборів виправдали Ваші очікування? Так 51%, 101 vote 101 vote 51% 51%

Ні 30%, 60 votes 60 votes 30% 30%

Частково 20%, 39 votes 39 votes 20% 20% Всього голосів: 200 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.