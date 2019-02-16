Про любов піснею. У США хор дідусів доставляє співаючі валентинки

У звичайному житті вони юристи, страхувальники, науковці. Але справжня пристрасть цих чоловіків – музика.

Джон, Дейв, Стів і Аллен – співаки столичного хору, який на день закоханих розбивається на квартети і доставляє співочі валентинки.

Замовити співаків може будь-хто і будь-куди. Червоні жилетки, троянди, романтичні пісні – де б не з’явився квартет – скрізь ажіотаж. Музей, кабінет дантиста, офіс прокурора, всі відкладають справи на хвильку романтики.

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Лише на Капітолійському пагорбі любові спробували чинити опір. До Конгресової будівлі не хотіли пускати із квітами, попросили обмежитися однією піснею – і без камер в офісі конгресмена. Чоловіки повторили номер поза ним – і на загал.

Аллен – далеко не найстарший співак хору Singing Capital Chorus. Фреду Пітерсу 101 рік.

Він із хором понад 60 років – майже від моменту заснування.

Хор продовжує традицію барбершоп-квартетів – це спів а капелло у чотири голоси, в якому головна – гармонія.

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