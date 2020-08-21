Про маски і не чули. На Шацьких озерах люди масово порушують карантин

На Шацьких озерах аншлаг. Тисячі відпочивальників приймають сонячні ванни на березі найглибшого озера України. На центральному пляжі Світязя не проштовхнутися. Про карантин тут ніби й не чули.

За день на відпочинок сюди приїздить кілька тисяч туристів з усієї України. Особливо жваво на вихідні.

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Повноцінний сезон тут розпочався наприкінці липня, адже до цього у зонах відпочинку діяли обмеження через карантин – базам забороняли приймати туристів. Та тепер дали зелене світло. На пляжах працюють атракціони, готелі та садиби повністю заповнені майже до осені.

А от потрапити до магазину чи кафе легко можна й без маски, відпочивальники розповідають, що цього ніхто не контролює.

В поліції розповідають, що за літо склали понад 50 протоколів за недотримання умов карантину. Та визнають – за усіма не простежиш.

А от такому напливу відпочивальників тішаться місцеві продавці, які розвозять пляжами традиційні світязькі смаколики. Кажуть, що хоч останнього місяця літа є шанс підзаробити.

Зазвичай активний сезон на Шацьких озерах триває до вересня, тож туристи ще мають принаймні тиждень. І попри те, що в таких велелюдних місцях людей майже ніхто не контролює, здоров’я та безпека – це власна справа кожного.

Поділ України на чотири карантинні зони

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 серпня всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

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