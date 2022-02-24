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Факти / Відео / Світ

Про наступ Росії та санкції – виступ Джо Байдена

Олена Баранова Відеоредактор

Сполучені Штати ввели санкції проти Російської Федерації.

Про це під час брифінгу оголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Я дозволяю нові потужні санкції і експортні обмеження. Це створить великі витрати для російської економіки як одразу, так і з часом.

США не роблять це самостійно – до санкцій проти РФ приєдналась коаліція з 27 країн Євросоюзу. Він нагадав, що протягом 24 лютого було зафіксовано падіння фондового ринку на понад 50%, що стало найбільшим падінням за історію.

Президент США зазначив, що вплив деяких санкцій буде відчуватись з часом. США та союзники продовжать усувати Росію з міжнародних фінансових торгів та послаблювати стратегічні галузі економіки.

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