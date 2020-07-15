Про продовження карантину, навчання з 1 вересня і тести на Covid-19: ексклюзив Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV про продовження карантину в Україні, готовність шкіл до навчання в умовах пандемії та дав поради щодо тестування на коронавірус.

Максим Степанов прокоментував ситуацію з адаптивним карантином в Україні. Міністр наголосив, що ситуація з коронавірусом відрізняється в різних регіонах країни і вже остаточно відомо, що карантинні обмеження будуть продовжені щонайменше на місяць.

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Ми аналізуємо методи контролю, дотримання всіх наших заходів, та в який спосіб це краще робити. Наразі 100% карантин буде продовжено ще на місяць, а потім будемо аналізувати ситуацію і говорити, що робити далі. Ситуація підказує, що це буде не останній місяць карантину, – заявив Максим Степанов.

Щодо поновлення роботи шкіл з 1 вересня міністр пояснив, що в МОЗ розглядають всі варіанти навчання. Степанов пояснив, що головна ціль – це поєднання комфорту і безпеки для дітей.

Зараз з Міністерством освіти ми розробляємо правила, в який спосіб діти будуть навчатися. Ми розглядаємо питання і двох змін, щоб ми могли забезпечити певну кількість дітей під час навчання. Ми хочемо максимально вкласти всі наші правила і щоб максимум за 10 днів озвучити їх, щоб діти встигли підготуватися до начального року, – пояснив міністр.

Степанов додав, що масочний режим, вимірювання температури та користування антисептиками будуть обов’язково передбачені в цих правилах.

Також міністр розповів про тестування українців на коронавірус. Він пояснив, що робити ПЛР-тестування беж жодних на те причин – немає сенсу.

Робити ПЛР-тестування якщо в тебе немає жодного симптому коронавірусу, або ти не перебував у контакті з інфікованими, немає ніякого сенсу. Якщо ми говоримо про ІФА-тести, які визначають наявність антитіл до коронавірусу, то такі тести можливо робити за бажанням, – заявив Степанов.

На завершення міністр порадив виконувати всі рекомендації, які дає МОЗ, оскільки вони даються виключно заради здоров’я українців.

Нові штрафи за порушення карантину

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який встановлює штрафи для громадян, які не носять маску у публічних місцях і транспорті.

У разі ухвалення проекту закону Верховною Радою українцям загрожує штраф за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 грн).

Також Кабмін запропонував штрафувати власників громадських місць, якщо буде зафіксовано недотримання масочного режиму відвідувачами.

Згідно з цим законопроектом підприємцям загрожує штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн).

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