Про режим тиші, грошові винагороди і розведення сил – інтерв’ю Руслана Хомчака

В Україні вже сто днів триває режим припинення вогню. Однак на передовій багатьох бійців хвилює запитання – скільки ще не стріляти, коли ворог перемир’я не дотримується.

Генерал-полковник Збройних сил України Руслан Хомчак в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про ситуацію, яка склалася на Донбасі.

– Там, де є загроза життю військовослужбовців, загроза втрати території, вогонь відкривається безпосередньо рішенням командира на місцях і доповідається своєму командиру.

З 27 липня бійці на фронті почали отримувати грошову винагороду. Дехто вважає, що їх виплачують нібито за те, щоб армійці не стріляли по ворогу.

Хомчак запевняє, що це не так, і йому приємно усвідомлювати, що солдат на першій лінії отримує близько 3о тисяч грн.

Читайте: Йдуть на зрив перемир’я: Кравченко відреагував на загострення на Донбасі

Наступні 4 ділянки для розведення сил і засобів – це Петрівка, Григорівка, Слов’яносербськ і Нижньотепле.

Якщо після розведення, ворог почне обстрілювати ці ділянки, українська армія буде готова повернутися на свої попередні позиції.

Нещодавно Руслан Хомчак побував на передовій із дводенним робочим візитом та поспілкувався із бійцями на позиціях.

За словами головнокомандувача, КПВВ в Луганській області вирішують багато гуманітарних і соціальних питань.

Сервісний центр на КПВВ

Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

У сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.