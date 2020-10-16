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Факти / Відео / Україна

Про що мріють українські артилеристи: один день з військовослужбовцями

Нині українські артилеристи служать у зоні проведення бойових дій. Вони знаходяться за 30 км від лінії зіткнення, адже дотримуються домовленості 2015 року.

За цією угодою важке озброєння має бути відведеним від лінії зіткнення.

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Артилеристи постійно проводять навчання, аби не забути навичок. Також слідкують за технікою та постійно напоготові захищатися.

Така професія  вимагає  уважності та точності.

– Командування дивізіону старається набирати людей вмотивованих, молодих, які знають що вони тут роблять, які інтереси відстоюють, – стверджує командир самохідного артилерійського дивізіона 24 ОМБр імені короля Данила Максим.

Хороший артилерист повинен вміти робити розрахунки, орієнтуватися на місцевості та розумітися на військовій техніці. Військові досконало знають математику, фізику, хімію, основи комп’ютерного керування.

Практичного кожен військовий пройшов гарячі точки на війні. Вони мріють повернутися додому та бути зі своїми сім’ями. Але розуміють, хто як не вони буде боронити Україну.

Бойовий шлях військового, який рятував побратимів

Сергій Поступальський пройшов шлях від лейтенанта до полковника.  У серпні 2014 року в складі третього мотопіхотного батальйону разом із побратимами зупинили наступ загарбників біля Георгіївки.

Це було перше пряме зіткнення ЗСУ з регулярною російською армією.

Окупанти зненацька відкрили вогонь з важкої артилерії. Один осколок потрапив Сергію в голову, а інший в дихальні шляхи.

Чоловік не міг говорити, але йому вдалося вивести побратимів з обстрілу.

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