ПРО США перехопила міжконтинентальну балістичну ракету над Тихим океаном

США провели нове успішне випробування системи протиракетної оборони.

З полігону на Маршаллових островах у Тихому океані запустили два об’єкти, що імітували міжконтинентальні балістичні ракети умовного противника.

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На їхнє перехоплення з каліфорнійської авіабази – яка за 6,5 тис. кілометрів – стартували дві ракети ППО, які успішно знищили цілі.

Нагадаємо, на початку року президент США Дональд Трамп оприлюднив оновлену стратегію протиракетної оборони країни.

У ній найбільшими загрозами названо Росію, Іран, Китай і Північну Корею.

До слова, нова ракета SpaceX може знищити російську ракетну програму.

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