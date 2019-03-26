ПРО США перехопила міжконтинентальну балістичну ракету над Тихим океаном
США провели нове успішне випробування системи протиракетної оборони.
З полігону на Маршаллових островах у Тихому океані запустили два об’єкти, що імітували міжконтинентальні балістичні ракети умовного противника.
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На їхнє перехоплення з каліфорнійської авіабази – яка за 6,5 тис. кілометрів – стартували дві ракети ППО, які успішно знищили цілі.
Нагадаємо, на початку року президент США Дональд Трамп оприлюднив оновлену стратегію протиракетної оборони країни.
У ній найбільшими загрозами названо Росію, Іран, Китай і Північну Корею.
До слова, нова ракета SpaceX може знищити російську ракетну програму.
2019-03-26Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.