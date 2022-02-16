Про трагедію людини та важкі 90-ті: в український прокат виходить фільм Носоріг

Нарешті – 17 лютого – в український прокат виходить фільм Олега Сенцова Носоріг. Історія з жорстких 90-х – без прикрас і романтики. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Режисер фільму зазначає: у той час майже не було вибору варіантів реалізації, і вони йшли туди, тому що це було модно та престижно. Це був швидкий шлях, який вів у нікуди.

– Хотів показати трагедію людини, у якої не було вибору. Це був такий жахливий час, коли хлопці на це йшли. Носоріг – він і кат, і жертва одночасно, – зазначив Сенцов.

Олег додав, що ми досі живемо під впливом цих наслідків 90-х років – беззаконня, коли люди жили не за законом, а за поняттями.

Виконавець головної ролі – Сергій Філімонов. Він непрофесійний актор, колишній спортсмен, ультрас, уболівальник Динамо Київ. Каже, що, на щастя, вчасно звернув зі шляху, який міг пройти, як і герой фільму, або ж як тітушка.

– У всіх адекватних людей немає іншого варіанту, окрім того, щоб ми були незалежні та сильні, а з криміналом цього точно не буде, – сказав він.

Стрічку вже показали у Венеції, фільм та виконавець головної ролі відзначені преміями на шведському та грузинському кінофестивалях. Тепер зможе сказати своє слово і український глядач. Напередодні в Будинку кіно відбувся передпрем’єрний показ.

Фільм знімали в Кривому Розі, Львові та Києві у співпраці України, Польщі і Німеччини.

Права на демонстрацію придбала стримінгова платформа Netflix. Носоріг стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у її колекцію. Також кіно купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

– На стрічку витратили €1 млн 600 тис. – це було серйозне випробування, з ковідними перепонами і масовими сценами. Цей фільм викликає певні емоції. Я думав, що це суто чоловіче кіно, а насправді навіть молоді дівчата кажуть, що їм цікаво, – зізнається Олег Сенцов.

Режисер упевнений, що Україна здатна грати у вищій лізі світового кінематографу, і готує до зйомок нові фільми.

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