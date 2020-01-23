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Пробачення сепаратистів та визнання документів: життя хорватів після війни

Епідемія ненависті і непробачення – це, певно, те, що чекає Україну після завершення війни, якщо вона, звісно, завершиться і на яких умовах. Навіть якщо це станеться не скоро – саме питання: як жити далі – нікуди не зникне.

Ті, хто кликав російських найманців в країну і воював на їхньому боці – люто не навидять тих, хто захищав країну від вторгнення, кремлівської окупації, розчленування та знищення.

Конфліктів, схожих на наш, є чимало у світі, і очевидними є речі, що війна може завершитись, але у свідомості вона залишиться на покоління. Чи можливе примирення з Донбасом? На прикладі Хорватії розкажуть наші колеги з Радіо Свобода.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть ветерани війни у Хорватії.

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