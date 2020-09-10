Проблеми дистанційної освіти. Чи готова Україна до навчання в режимі онлайн

Українська освіта не готова до дистанційного навчання, якщо в країні знову запровадять тотальний карантин. Дітям та вчителям доведеться переходити в онлайн-режим. Та цього чекають з острахом.

Чи не найбільша проблема – технічна. Не всі діти мають ноутбуки або планшети. Навіть потужні смартфони є не в усіх. Так само це стосується і вчителів. До того ж не в усіх селах є інтернет.

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На Прикарпатті шукають правильні способи займатись дистанційно зі школярами. Іваниківка – за 15 кілометрів від Івано-Франківська. В місцевій школі майже 400 учнів, вивченого навесні ніхто вже не пам’ятає. Вчителька впевнена, що слабкі знання – це результат дистанційного навчання.

Із 20 учнів лише декілька дітей під час дистанційного навчання користувалася ноутбуками чи домашніми комп’ютерами, решта – телефонами. Таким навчання не задоволені не лише вчителі, а й діти.

Сільська школа у помаранчевій епідеміологічній зоні. В класах розмістити дітей за партою по одному не можуть бо бракує місця. Та до дистанційного навчання готові ще менше – визнає директор.

Батьки також у розпачі, оскільки забезпечити дітей якісними гаджетами не можуть. Особливо, якщо в сім’ї кілька діток.

Кошти на боротьбу з коронавірусом

На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту у школах.

Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

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