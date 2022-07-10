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Факти / Відео / Україна

Продають іграшки та грають в шашки: як діти допомагають армії

Владислав Круглов Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент Дарина Реготун Видеоредактор

Війна об’єднала абсолютно всіх українців. Хтось пішов на фронт, хтось просто робить свою справу та не зупиняється, а хтось волонтерить. Особливо, вражають зараз маленькі українці. Діти не стоять осторонь та зовсім не відстають від дорослих. Серед малечі вистачає волонтерів.

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова теж долучилася до боротьби. Дівчина вже 3 роки професійно грає у настільну гру, тому у складний для країни час вирішила грати за гроші, і таким чином допомагати нашим військовослужбовцям.

– Я хотіла допомогти нашим воїнам, допомогти ЗСУ і почала думати, як це зробити. Спитала у мами, що я можу зробити. Мама спитала, що ти вмієш найкраще робити. Я сказала грати у шашки. От так ми й почали збирати гроші на ЗСУ, – розповідає Валерія.

Щодня з чемпіонкою грає близько 30 людей. Кожен охочий після гри може залишити на власний розсуд будь-яку суму. Інколи перехожі просто лишають кошти, бо виграти у дівчини майже неможливо.

Лише за тиждень гри з перехожими, Валерія вже назбирала понад 13 тис. грн. Хоча зібрати таку суму за такий короткий термін не сподівалася ні дівчина, ні її тренер.

Збирають гроші на потреби наших військовослужбовців і двоє братів – Тимур та Єгор. Хлопці продають власні іграшки. Ціни на товари діти придумують самі. Невеликі іграшки продають від 10 до 50 грн, більші від 200 до 500 грн.  Проте перехожі грошей не жаліють, і здебільшого залишають хлопцям решту, бо діти збирають кошти заради великої мети.

За тиждень брати вже назбирали понад 6 тис. грн, і кажуть збиратимуть далі, щоб наприкінці літа закупити бронежилети та відправити їх військовим у Херсон. А все заради великого бажання побачитися з дідусем, який залишився в окупації.

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