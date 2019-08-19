Продають людей за $100. У “ЛНР” і “ДНР” назріває бунт проти бойовиків

На невідкладні потреби мешканців Донбасу потрібно $52 млн – заявляє ООН і просить донорів збільшити у підтримку.

Адже нині через брак грошей припинено постачання води для майже 20 тис. людей та надання продовольчої допомоги, вугілля та іншої підтримки для майже 30 тис. найбільш незахищених мешканців окупованих територій.

Бунт в окупованому Ірміно на Луганщині. Тамтешню школу бойовики конфіскували в дітей під казарму. Раніше терористичні війська базувалися в технікумі сусіднього Перевальського, однак вирішили переїхати ближче до передової. Батьки, дізнавшись про закриття школи, накинулись на керівництво із погрозами.

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Назріває бунт і серед молоді окупованих районів Донецької області. Там 5 років через комендантську годину не можна виходити на вулиці з 11 вечора до 5 ранку. Усіх так званих порушників потім доводиться визволяти з підвалу за гроші. Такса за одну людину в межах 100 доларів.

Ті ж росіяни, які заходили на Донбас, через кілька років хизуються, що творили в окупованих районах, чого хотіли.

Вони хотіли світлого майбутнього, вірили в русскую вєсну, однак тепер готові самі виганяти бандитів-ополченців, хоча й досі моляться на Путіна, аби той допоміг.

До слова, населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН.

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