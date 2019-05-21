Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського

Американські оглядачі з цікавістю стежать за розвитком подій в Україні. Енергійність та рішучість нового президента привертає увагу, хоча вони відзначають і популістичні заяви, зокрема, інавгураційної промови.

Володимир Зеленський продовжує дивувати, – так, прокоментував перші заяви і рішення нового українського президента аналітик Атлантичної Ради, посол Джон Гербст. Новий президент починає свій термін, кидаючи виклик головним політичним силам Ради – відзначає він.

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Зеленський намагається взяти максимум зі своєї популярності і якомога швидше провести вибори до парламенту, аби його партія сформувала більшість, – продовжує думку Гербста колишній посадовець Пентагону Майкл Карпентер. Він каже: наступні кілька місяців будуть цікавими, а дострокові вибори можуть піти на користь Україні.

Аналітики, зокрема Пітер Дікенсон, втім, відзначають: якщо Зеленський атакуватиме усіх, хто був до нього – йому буде важче у майбутньому. Адже кожному політику треба мати союзників. А от щодо відносин із Вашингтоном, Майкл Карпентер радить новому президенту встановлювати офіційні контакти, через Курта Волкера чи Майка Помпео, і не вести переговори на кшталт тих, що могли статися із юристом Дональда Трампа Руді Джуліані.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Конгресі США затвердили понад $445 млн допомоги для України.

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