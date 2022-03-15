Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності

На третьому тижні війни столичні продуктові магазини, аптеки та АЗС почали працювати жвавіше. У супермаркетах нині аншлаги, бо порожні полиці нарешті замінив бодай якийсь вибір товарів. Чого не скажеш про аптеки та заправки, туди щодня стабільно шикують довгі черги. А ще й потрібно встигнути запастися необхідними ліками до початку подовженої комендантської години.

Список магазинів та аптек, що працюють, є у додатку Київ Цифровий. Його вже завантажили півтора мільйона користувачів. На інтерактивних картах бачимо, де є хліб, пальне та де розливають питну воду.

Волонтери кажуть, місток між мирним і воєнним життям зберігати просто необхідно.

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