Продуктовий набір чи розмова: як підтримати пенсіонерів перед святами

Напередодні Дня Святого Миколая кожен українець може стати чарівником та подбати про літніх людей, які нині потребують підтримки.

Зробити це можна, взявши участь в акції Подаруй свято для Ба та Ді.

Лише за 250 грн можна замовити продуктовий набір з найбільш необхідних товарів. Його спакують та відправлять літнім людям, яким необхідна допомога.

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Крім того, підтримати стареньких під час пандемії можна, не витрачаючи жодних коштів. Уже півроку в Україні діє особливий соціальний проект Мій телефонний друг. Тут шукають співрозмовників для літніх людей, які почуваються самотніми.

Благодійні організації в Україні

Нині в Україні діє низка благодійних організацій, які підтримують не лише пенсіонерів, а й багатодітні родини, самотніх людей.

Детальніше про роботу благодійних організацій в Україні читайте на Фактах ICTV.

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