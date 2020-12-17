Продуктовий набір чи розмова: як підтримати пенсіонерів перед святами
Напередодні Дня Святого Миколая кожен українець може стати чарівником та подбати про літніх людей, які нині потребують підтримки.
Зробити це можна, взявши участь в акції Подаруй свято для Ба та Ді.
Лише за 250 грн можна замовити продуктовий набір з найбільш необхідних товарів. Його спакують та відправлять літнім людям, яким необхідна допомога.
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Крім того, підтримати стареньких під час пандемії можна, не витрачаючи жодних коштів. Уже півроку в Україні діє особливий соціальний проект Мій телефонний друг. Тут шукають співрозмовників для літніх людей, які почуваються самотніми.
Благодійні організації в Україні
Нині в Україні діє низка благодійних організацій, які підтримують не лише пенсіонерів, а й багатодітні родини, самотніх людей.
Детальніше про роботу благодійних організацій в Україні читайте на Фактах ICTV.