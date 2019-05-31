Проект компанії Молокія: споживач отримає інформацію, від якої ферми сировина

Цікавий соціальний проект запропонували виробники молочної продукції – компанія Молокія. Споживач може отримати інформацію про те, від якої ферми отримано сировину.

Стандарт молока гарантує партнерство виробника та переробників. В цьому особливість проекту. Адже кожен відповідає за свою роботу.

Представники компанії Молокія переконані, що така кооперація стане прикладом, як для фермерів, так і для переробників молочної продукції.

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