Проект Підтримай мрію. День хворих на розсіяний склероз в світі та в Україні

Зазвичай хворі на розсіяний склероз асоціюється з літніми людьми. Але ця хвороба дає про себе знати саме у молодому віці та потребує звернення до лікаря для встановлення діагнозу, а також безперервного лікування, щоб запобігти прогресуванню.

У Міжнародний день боротьби з розсіяним склерозом спільноти українських пацієнтів привертають увагу до нагальних потреб та розповідають про проект, спрямований на підтримку мрій таких хворих.

В рамках Дня боротьби з розсіяним склерозом проект Підтримай мрію присвячений людям з цим захворюванням, де кожен охочий може написати про свою мрію зайшовши на сторінку проекту.

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