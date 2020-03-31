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Проект Захистимо Україну від Covid -19 – як долучитись та допомогти

Допомогти лікарям озброїтися в боротьбі з коронавірусом можуть усі небайдужі. Українська біржа благодійності збирає гроші на чотири апарати для діагностики й 3 тис. захисних костюмів та масок.

Долучитися може кожен. Для цього варто зайти на сайт ubb.org.ua – проект Захистимо Україну від Covid -19, і натиснути Підтримати. Планують зібрати понад 2 млн грн.

В Україні вже понад 500 хворих на коронавірус.

Померли 13 людей, 8 – одужали. Пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю. Якщо масово почнуть хворіти й лікарі, рятувати пацієнтів буде нікому.

На всі кошти, які збиратимуться, буде постійно закуповуватись необхідне, передаватися у лікарні. Кожна людина зможе подивитися звіти, куди ваші 20 гривень чи гривня були передані, аби захистити Україну, – Ірина Гуцал, директор Української біржі благодійності.

Підтримати проект можна також, надіславши смс на номер 88001. Вартість повідомлення  20 грн, незалежно від мобільного оператора. Навіть одне повідомлення може допомогти лікарям, адже у війні з коронавірусом під удар вони потрапляють першими.

 

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