Профілактика Covid-19: яка краще і топ-3 небезпечних популярних в українців препарати

Медики застерігають українців від самолікування. Адже багато хто нині скуповує ліки в аптеках про запас та для профілактики. Особливо обережними слід бути з антибіотиками – не вживати їх без призначення лікаря.

Коли епідемія коронавірусу тільки почалась, українці змітали з аптечних полиць мішки з медикаментами. Найбільше брали противірусні, жарознижувальні, вітаміни, цинк та антибіотики.

Читайте: Вчені назвали найефективніші маски для захисту від Covid-19

В українців виробилася звичка лікувати нежить антибіотиками, але вживати їх для профілактики коронавірусу взагалі безглуздо і вкрай шкідливо – зауважують фахівці.

Організм звикає до антибіотиків і вони вже не діють ефективно. Потім стає проблемою, коли пацієнт з коронавірусом потрапляє у відділення інтенсивної терапії.

Після публікацій у ЗМІ та інтернеті з аптек душе швидко зник плаквеніл – препарат на основі гідроксихлорохіну. Як правило його використовують при лікуванні вівчака, малярії, ревматоїдних станів.

Плаквеніл у випадку з коронавірусом – це препарат для реанімації. Його треба вживати у критичних станах і суворо під наглядом лікарів, які відстежуватимуть стан органів людини – зауважують фахівці.

Як і плаквеніл, так і дексаметазон можуть знизити дуже сильну імунну реакцію організму, яка може вбити людину.

Страх перед коронавірусом змусив навіть президента США Дональда Трампа пробувати для профілактики різні ліки – плаквеніл і ремдесивір. Медикамент в Україні не зареєстрований і його немає, але він теж є небезпечний.

Фахівці категорично не радять скуповувати медикаменти для профілактики. Достатньо мати упаковку жарознижувального і після поради з лікарем – придбати вітаміни. Також припинити боятися, мити руки та обличчя, прочищати час від часу дихальні шляхи.

Тестування гідроксихлорохіну

Ефективність протималярійного препарату гідроксихлорохін перевірили на хворих з першими симптомами Covid-19, яких не госпіталізували. Тестування не виправдало очікувань, як і у випадку лікування тяжких хворих.

Результати відповідного дослідження вчених з Університету Міннесоти (США) опубліковано в журналі Annals of Internal Medicine.

В ньому взяв участь 491 хворий з початковими симптомами. Їх розбили на дві групи. В одній давали гідроксихлорохін, а в іншій – плацебо.