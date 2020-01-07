Прогноз для України на 2020 від нумеролога, астролога і таролога: курс долара і політика

У 2020 році в Україні буде економічне зростання, політичні протистояння, але завершити війну з Росією не вдасться. Такі прогнози нашій державі дають нумерологи, тарологи та астрологи.

Водночас рік металевого щура, який випадає раз на 60 років, принесе усім українцям великі шанси досягти успіху. Тож якщо маєте якісь ідеї – час діяти.

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Енергетика цифр свідчить, що завершити важливі стратегічні справи, зокрема, війну – не вдасться. Але така ймовірність притаманна 2021, коли держава буде під впливом Нептуна.

Подробиці в репортажі Христини Величанської на каналі Фактів ICTV на YouTube.

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