Прогноз курсу долара та чи варто очікувати здорожчання в магазинах і АЗС

Курс долара останнім часом не тішить стабільністю – або росте до дворічного максимуму, або швидко падає. Нині долар коштує понад 28 грн.

В Нацбанку зазначають, що зростання було тимчасовим, і різко вгору долар не полізе.

Інші експерти переконані, що наступного року гривня впаде до 30 грн/$.

– Рано чи пізно, долар буде більше ніж 30 грн. Головне, що штовхає гривню вниз – це психологія. Психологія ця викликана через проблеми у відносинах України та МВФ, – зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Через рішення Конституційного суду співпраця з МВФ під загрозою. Без траншів відновлення економіки сповільниться, Україна не зможе не тільки віддати зовнішні борги, а й профінансувати дефіцит бюджету. А якщо почнуть друкувати гроші – гривня знеціниться, і курс поповзе догори.

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Курс долара найбільше впливає на імпорт, адже товари за кордоном купують у доларах. Фармацевти уже відчувають на собі коливання курсу.

Проте завчасно хвилюватися через здорожчання не варто, адже підприємці такі ризики наперед закладають у ціну товару. Тому українці не помітять здорожчання валюти, бо це не вплине значною мірою на ціни у магазинах.

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, до кінця 2020 року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.

А от середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

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