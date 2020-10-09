Проголосувати пустять навіть із температурою: що взяти з собою на виборчу дільницю

25 жовтня по всій Україні навіть в областях, які знаходяться в червоній карантинній зоні, відбудуться місцеві вибори.

Через те, що вони проходитимуть в умовах поширення коронавірусної хвороби, з’являться нові правила. Тепер з собою потрібно брати:

– Паспорт;

– Маску;

– Антисептик;

– Кулькову ручку.

На вході до дільниць мають вимірювати температуру. Якщо вона виявиться вищою за 37,2, то людина все одно зможе проголосувати, проте з певними змінами.

– Такий виборець буде голосувати в окремій кабінці та кидати свої бюлетені в окрему урну для того, щоб мінімізувати контакти та не допустити поширення захворювання, – каже член ЦВК Сергій Постівий.

Вікна та двері на дільниці мають бути відчинені. Урни для потенційно хворих повинні дезінфікуватись після кожного виборця. Також всі поверхні мають обробляти не рідше, ніж раз на дві години. Члени комісії у масках чи захисних екранах та обов’язкове дотримання дистанції для всіх.

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Окрім того, люди, які знаходяться на самоізоляції теж зможуть проголосувати. Для цього потрібно подати відповідну заяву до 20:00 23 жовтня.

Проте у Комітеті виборці підкреслюють, що Україна не готова голосувати в умовах пандемії. Навіть маски, санітайзери, мийні засоби та термометри мають купувати на місцях.

Також опитування групи Рейтинг показує, що на місцевих виборах 2020 умовний бар’єр 5% долають п’ять партій.

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