Програма бізнес-освіти MBA: скільки коштує та які можливості відкриває

Вчитися ніколи не пізно, тим більше, коли цей процес не заважає роботі. Нині справжній мейнстрім – бізнес-освіта. Управлінці хочуть знати сучасні стратегії керування персоналом, бізнесмени шукають натхнення для нових ідей.

Отже, найпрестижніший сертифікат після програми MBA – Магістр ділового адміністрування. Це не науковий ступінь, але такий диплом – візитівка до роботи мрії. Звісно, часу і грошей забере чимало, але такий диплом цінують як в Україні, так і в світі. Медицина, IT-сектор та будівництво стануть найбагатшими сферами бізнесу. Тому ці напрямки найпопулярніші.

Для Ірини Костюшко ступінь MBA відкрив двері до абсолютно нового бізнесу. Вона роками розбудовувала власну фармацевтичну мережу, але через жагу до саморозвитку ризикнула, попрощалася з міні-імперією і почала втілювати свою мрію – стати аграрієм. Шлях у сільське господарство стартував з програми для управлінців. Два роки навчання, робота в команді успішних менеджерів, в школі вчать думати нестандартно і знаходити нові ніші. На жінку зійшло осяяння – виготовляти рослинну олію: з льону та конопель.

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Потрапити на програму MBA складно. Тут потрібно не лише мати достатньо грошей, головна увага екзаменаторів – на мотивацію. В Україні ціна на MBA стартує з демократичних 50 тис. гривень і сягає космічних – 940 тис. Є програми на 6 чи 9 місяців, але це не диплом. Повноцінний магістр МВА – це два роки навчання. Це не лише практичні заняття, а й спільні подорожі в Європу та США з майбутніми лідерами вітчизняного бізнесу.

Бізнес-освіта переживає новий бум. Учасників побільшало втричі, слухачі не лише молодь, а й досвідчені бізнесмени шістдесяти років. Популярні й корпоративні програми. Йдуть навчатися цілі команди співробітників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Гошеві черниці вирощують печериці.

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