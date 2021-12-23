Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Програма єПідтримка: стало відомо, скільки осіб вже отримали виплати

Олена Фроляк Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

В Україні кількість громадян, які отримали по 1 тис. грн за щеплення проти коронавірусу, майже досягла 2,5 млн осіб.

Відповідними успіхами програми єПідтримка поділився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами голови уряду, щоб отримати 1 тис. грн за вакцинацію, спеціальні картки у банках відкрили вже близько 6 млн українців.

– Найбільший відсоток хворих, які проходять стаціонарне лікування, – це невакциновані особи, – наголосив Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що проходять лікування у лікарнях 97% громадян, які не зробили щеплення.

За словами Шмигаля, цей показник є найкращим доказом того, що відкладати візит до пункту вакцинації не варто.

Нагадаємо, 1 тис. грн можуть отримати громадяни, які зробили два щеплення та мають зелений сертифікат у додатку Дія на смартфоні. Програма розпочалася з 19 грудня.

Витратити ці гроші можна протягом чотирьох місяців у кінотеатрах, театрах, на спортзали, книги та подорожі.

Можливість отримати цю суму також мають громадяни України, які зробили щеплення за кордоном.

Читайте
Для отримання тисячі гривень за Covid-вакцинацію цього року слід подати заявку до 29 грудня – Шмигаль

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні з’явиться державний реєстр ветеранів війни: яке його призначення
В Україні з’явиться державний реєстр ветеранів війни: яке його призначення
“Совок“ Лукашенка. Чи реальний напад Білорусі на Україну
“Совок“ Лукашенка. Чи реальний напад Білорусі на Україну
Вже завтра не треба бігти у військомат: Залужний про військовий облік жінок
Вже завтра не треба бігти у військомат: Залужний про військовий облік жінок
Кабмін спростив порядок отримання пакунку малюка: що змінилося
Кабмін спростив порядок отримання пакунку малюка: що змінилося
Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61% – Шмигаль
Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61% – Шмигаль
У 2022 році в Україні стартує програма з утеплення багатоквартирних будинків – Шмигаль
У 2022 році в Україні стартує програма з утеплення багатоквартирних будинків – Шмигаль
Заявки на отримання Covid-тисячі вже подали 4,7 млн українців – Шмигаль
Заявки на отримання Covid-тисячі вже подали 4,7 млн українців – Шмигаль
36 країн-членів ООН звинуватили РФ у розповсюдженні фейків про Україну
36 країн-членів ООН звинуватили РФ у розповсюдженні фейків про Україну
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка