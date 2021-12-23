Програма єПідтримка: стало відомо, скільки осіб вже отримали виплати

В Україні кількість громадян, які отримали по 1 тис. грн за щеплення проти коронавірусу, майже досягла 2,5 млн осіб.

Відповідними успіхами програми єПідтримка поділився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами голови уряду, щоб отримати 1 тис. грн за вакцинацію, спеціальні картки у банках відкрили вже близько 6 млн українців.

– Найбільший відсоток хворих, які проходять стаціонарне лікування, – це невакциновані особи, – наголосив Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що проходять лікування у лікарнях 97% громадян, які не зробили щеплення.

За словами Шмигаля, цей показник є найкращим доказом того, що відкладати візит до пункту вакцинації не варто.

Нагадаємо, 1 тис. грн можуть отримати громадяни, які зробили два щеплення та мають зелений сертифікат у додатку Дія на смартфоні. Програма розпочалася з 19 грудня.

Витратити ці гроші можна протягом чотирьох місяців у кінотеатрах, театрах, на спортзали, книги та подорожі.

Можливість отримати цю суму також мають громадяни України, які зробили щеплення за кордоном.

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