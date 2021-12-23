Програма єПідтримка: стало відомо, скільки осіб вже отримали виплати
В Україні кількість громадян, які отримали по 1 тис. грн за щеплення проти коронавірусу, майже досягла 2,5 млн осіб.
Відповідними успіхами програми єПідтримка поділився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами голови уряду, щоб отримати 1 тис. грн за вакцинацію, спеціальні картки у банках відкрили вже близько 6 млн українців.
– Найбільший відсоток хворих, які проходять стаціонарне лікування, – це невакциновані особи, – наголосив Шмигаль.
Голова уряду зазначив, що проходять лікування у лікарнях 97% громадян, які не зробили щеплення.
За словами Шмигаля, цей показник є найкращим доказом того, що відкладати візит до пункту вакцинації не варто.
Нагадаємо, 1 тис. грн можуть отримати громадяни, які зробили два щеплення та мають зелений сертифікат у додатку Дія на смартфоні. Програма розпочалася з 19 грудня.
Витратити ці гроші можна протягом чотирьох місяців у кінотеатрах, театрах, на спортзали, книги та подорожі.
Можливість отримати цю суму також мають громадяни України, які зробили щеплення за кордоном.