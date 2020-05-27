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Програма викрадення обличчя: як працює діпфейк та на кого полюють

Один з популярних реперів Jay-Z нещодавно постраждав від технології діпфейк. Анонімні комп’ютерники викрали його голос і озвучили кілька роликів на YouTube.

Діпфейк – це продукт штучного інтелекту на основі нейронних мереж. Базу для нього розрахували математики ще 40 років тому. Чим більше фото-, відео- та аудіоматеріалів особи, тим переконливіша буде його підробка.

Нещодавно у Європі хакери ледь не обдурили банк, направивши голосове повідомлення для переказу грошей. Тепер стало дуже легко підмінити обличчя для входу на персональний комп’ютер, телефон або у робочі мережі. Докладніше – у сюжеті Олени Астахової та Анни Боль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не стати ошуканим під час карантину.

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