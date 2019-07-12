Програти все: в Луцьку процвітають заклади нелегальних гральних автоматів

В Україні процвітає заборонений гральний бізнес. Під прикриттям державної лотереї – заклади спортлото та інтернет-кафе відкриваються чи не щодня. У Луцьку такі заклади на кожному кроці.

Самі ж відвідувачі зізнаються, що в лотерею там не грають, а намагаються зірвати великий куш – а ще там можна випити і навіть придбати наркотики. Поліція ж часто отримує виклики звідти про бійки, крадіжки та порушення громадського спокою, адже працюють вони цілодобово. Хоча дозволу на це не має майже ніхто.

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Луцьк заполонили незаконні гральні заклади під виглядом спортлото та інтернет-кафе, люди обурені, кажуть вони тепер на кожному кроці.

За наглухо заклеєними вікнами таких закладів ховається напівтемрява, їдкий туман від цигарок і пляшки з алкоголем. Працівниця закладу розгублена, а від захмелілих відвідувачів сипляться погрози.

Учасники рейду, серед яких муніципальна варта, поліція та представник міської ради, беруться перевіряти документи. Їх не багато – протермінована ліцензія та доручення на продаж лотерей. Те, що тут ведуть незаконний гральний бізнес, адміністратор закладу заперечує.

Таких закладів у Луцьку понад 60, відвідувачі – переважно молодь. Усі заклади порушують режим роботи. Це єдине, за що їх могли покарати учасники рейду, всього на 85 гривень. Хоча таким мізерним штрафом їх точно не налякати. У поліції запевняють – про проблему незаконного грального бізнесу знають, втім, викрити їх не просто.

Хоча цьогоріч таки вдалося направити до суду кримінальні провадження щодо двох злочинних груп, яких звинувачують в організації грального бізнесу в Луцьку, кажуть у поліції. Павло, який майже за 5 років програв у так звані лотереї все, каже, боротися треба комплексно.

Такі заклади Павло радить оминати десятою дорогою. А правоохоронців закликає не ігнорувати проблему. Тим часом, у Луцьку планують наступні рейди, усі матеріали направлятимуть у профільні інспекції.

Нагадаємо, в січні у Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.

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