Факти / Відео / Світ / Проміжні вибори в США: чи похитне колона мігрантів позиції Трампа/

Проміжні вибори в США: чи похитне колона мігрантів позиції Трампа

Сьогодні у США – проміжні вибори. До яких прикуто чимало уваги. Американці переобиратимуть усіх членів нижньої палати парламенту – Палати представників, та третину верхньої – Сенату.

Досі республіканська партія Трампа мала більшість в обох палатах. Зміна їхнього складу на користь демократів може стати важелем впливу на господаря Білого дому й змінити його політику.

Справжнім викликом під час передвиборчої кампанії став так званий караван мігрантів. До американського кордону з боку Мексики рухається багатотисячний натовп жителів країн Латинської Америки.

Читайте: Військові США застосують силу до мігрантів на кордоні – Трамп

Вони не пройдуть – пообіцяв американський президент Дональд Трамп і відрядив до кордону 5-тисячне військо з технікою та обладнанням. Пояснив у Твіттері –  у натовпі, що насувається на США, безліч головорізів і бандитів, які принесуть додаткове насильство на територію країни.

За це наразився на критику та звинувачення у расизмі. Однак не відступив, і в разі потреби планує збільшити контингент до 15 тисяч, втім пообіцяв, що в мігрантів не стрілятимуть.

Співвітчизники Трампа до міграційної навали ставляться по-різному. Адже серед громадян Сполучених Штатів чимало тих, чиї предки або він сам приїхав у пошуках щастя з-за кордону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп відклав зустріч з Путіним.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп відклав зустріч з Путіним
Військові США застосують силу до мігрантів на кордоні – Трамп
Надання притулку в США. Трамп готує новий план
Трамп назвав американські ЗМІ “ворогами народу”
Страшний Білий дім: Меланія і Дональд Трамп на Хелловін 2018
Дональд Трамп і Володимир Путін
Кремль назвав мету зустрічі Трампа і Путіна
Зробити парасольку знову великою! Трампа спіткав черговий конфуз
Трамп сказав, яка “найгірша подія” трапилася з Росією

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка