Проміжні вибори в США: чи похитне колона мігрантів позиції Трампа

Сьогодні у США – проміжні вибори. До яких прикуто чимало уваги. Американці переобиратимуть усіх членів нижньої палати парламенту – Палати представників, та третину верхньої – Сенату.

Досі республіканська партія Трампа мала більшість в обох палатах. Зміна їхнього складу на користь демократів може стати важелем впливу на господаря Білого дому й змінити його політику.

Справжнім викликом під час передвиборчої кампанії став так званий караван мігрантів. До американського кордону з боку Мексики рухається багатотисячний натовп жителів країн Латинської Америки.

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Вони не пройдуть – пообіцяв американський президент Дональд Трамп і відрядив до кордону 5-тисячне військо з технікою та обладнанням. Пояснив у Твіттері – у натовпі, що насувається на США, безліч головорізів і бандитів, які принесуть додаткове насильство на територію країни.

За це наразився на критику та звинувачення у расизмі. Однак не відступив, і в разі потреби планує збільшити контингент до 15 тисяч, втім пообіцяв, що в мігрантів не стрілятимуть.

Співвітчизники Трампа до міграційної навали ставляться по-різному. Адже серед громадян Сполучених Штатів чимало тих, чиї предки або він сам приїхав у пошуках щастя з-за кордону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп відклав зустріч з Путіним.

Опубліковано Листопад, 06 в 12:42



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