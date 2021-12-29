Промислова криза: через високі ціни на газ доведеться зупинити деякі виробництва

Великі виробники заявили, що ціни на газ, які підскочили в більш ніж 10 разів, зупиняють виробництво. Без кінця піднімати ціни на продукцію не зможуть, бо й українці не купуватимуть, і на зовнішніх ринках продукція за такою вартістю нікому не потрібна.

Енергетична криза переростає в продовольчу. Хліб, молочні та кондитерські продукти неминуче дорожчатимуть, про що попереджають самі виробники. Деякі вже мають перебої, а деякі – на межі повної зупинки. Заяву про непосильні ціни на газ оприлюднила одна із найпотужніших груп на ринку – Молочний альянс, до складу якої входять, зокрема, такі бренди, як Яготинське, Пирятин, Славія.

На Яготинському маслозаводі працюють 800 людей, тут переробляють 250 тонн молока і виробляють понад 100 різновидів продукції. Та сьогодні через надто високі ціни на газ вони змушені скорочувати асортимент. Аале і це не врятує – без здорожчання молочки підприємство просто не виживе. Адже енергоносії зросли майже вдесятеро.

– На сьогодні у нас очікувана ціна газу у січні коливається від 45 до 63 тис. грн за кубометр, очікуване зростання – від 10 до 12 разів. Йдеться про повну зупинку заводу, але певні асортиментні позиції будуть або обмежені у тих обсягах, в яких зараз постачаємо, або ми будемо вимушені призупинитися, – говорить гендиректор підприємства Яготинський маслозавод Сергій Косяченко.

Ситуація з кондитеркою теж критична. Особливо борошняно-карамельна група, де газ – в основі виробництва. Це харківська корпорація, яка об’єднує дві фабрики. На рік там використовують зо 400 тис. кубів газу. Але нинішні ціни для них непосильні. Вже зупинили виробництво бісквітів, рулетів і здобного печива.

Вафельний цех – від газу залежить найбільше. Усі печі – газові. Лінії, що вкриті чорною плівкою, вже зупинили.

Експорт кондитерки уже сьогодні збитковий, бо продукція виходить значно дорожчою порівняно з європейською, турецькою чи російською. Але і внутрішній ринок скоро не витримає. Бо працювати в мінус довго не зможуть.

На початку осені опитування Асоціації роботодавців України показало, що наприкінці року 90% виробників стануть збитковими. І якщо спочатку йшлося про скловиробництво, будівельні галузі, то сьогодні доєдналися абсолютно різні сфери.

Виробники сподіваються, що уряд знайде рішення – або дотувати підприємства, або встановити більш лояльну ціну на газ. У Кабміні вже є проект – але поки лише для виробників хліба. Для них планують зафіксувати тариф на газ – не більше 25 тис. грн за тисячу кубометрів. Та як бути з іншими – відповіді поки що немає.

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