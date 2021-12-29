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Факти / Відео / Україна

Промислова криза: через високі ціни на газ доведеться зупинити деякі виробництва

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Абрамова Юлія редакторка стрічки

Великі виробники заявили, що ціни на газ, які підскочили в більш ніж 10 разів, зупиняють виробництво. Без кінця піднімати ціни на продукцію не зможуть, бо й українці не купуватимуть, і на зовнішніх ринках продукція за такою вартістю нікому не потрібна.

Енергетична криза переростає в продовольчу. Хліб, молочні та кондитерські продукти неминуче дорожчатимуть, про що попереджають самі виробники. Деякі вже мають перебої, а деякі – на межі повної зупинки. Заяву про непосильні ціни на газ оприлюднила одна із найпотужніших груп на ринку – Молочний альянс, до складу якої входять, зокрема, такі бренди, як Яготинське, Пирятин, Славія.

На Яготинському маслозаводі працюють 800 людей, тут переробляють 250 тонн молока і виробляють понад 100 різновидів продукції. Та сьогодні через надто високі ціни на газ вони змушені скорочувати асортимент. Аале і це не врятує – без здорожчання молочки підприємство просто не виживе. Адже енергоносії зросли майже вдесятеро.

– На сьогодні у нас очікувана ціна газу у січні коливається від 45 до 63 тис. грн за кубометр, очікуване зростання – від 10 до 12 разів. Йдеться про повну зупинку заводу, але певні асортиментні позиції будуть або обмежені у тих обсягах, в яких зараз постачаємо, або ми будемо вимушені призупинитися, – говорить гендиректор підприємства Яготинський маслозавод Сергій Косяченко.

Ситуація з кондитеркою теж критична. Особливо борошняно-карамельна група, де газ – в основі виробництва. Це харківська корпорація, яка об’єднує дві фабрики. На рік там використовують зо 400 тис. кубів газу. Але нинішні ціни для них непосильні. Вже зупинили виробництво бісквітів, рулетів і здобного печива.

Вафельний цех – від газу залежить найбільше. Усі печі – газові. Лінії, що вкриті чорною плівкою, вже зупинили.

Експорт кондитерки уже сьогодні збитковий, бо продукція виходить значно дорожчою порівняно з європейською, турецькою чи російською. Але і внутрішній ринок скоро не витримає. Бо працювати в мінус довго не зможуть.

На початку осені опитування Асоціації роботодавців України показало, що наприкінці року 90% виробників стануть збитковими. І якщо спочатку йшлося про скловиробництво, будівельні галузі, то сьогодні доєдналися абсолютно різні сфери.

Виробники сподіваються, що уряд знайде рішення – або дотувати підприємства, або встановити більш лояльну ціну на газ. У Кабміні вже є проект – але поки лише для виробників хліба. Для них планують зафіксувати тариф на газ – не більше 25 тис. грн за тисячу кубометрів. Та як бути з іншими – відповіді поки що немає.

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