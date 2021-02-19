Промисловий майданчик для ЄС: як Україна може привабити іноземний бізнес

Україна може стати потужним промисловим майданчиком для країн Євросоюзу. Європейським бізнесменам вигідно облаштовувати свої підприємства в Україні – тут дешевше та й транспортні витрати мінімальні.

Україна може стати так званим європейським Китаєм, а це мільярди доларів для нашої економіки. Про ефективність такої системи свідчить приклад підприємства Євроголд Індастріз із Житомира.

Колись це був потужний Житомирський завод хімічного волокна, після банкрутства його врятували бізнесмени з Австрії. Уже 20 років тут випускають прасувальні дошки, сушарки, драбини та навіть дошки для серфінгу.

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Відновлення української економіки

У 2021 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв відновлення української економіки. У планах уряду – покращення медичної системи, велика та мала приватизації.

Також Шмигаль наголосив на важливості вакцинації, яка сприятиме відновленню туристичної галузі.

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