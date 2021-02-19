Промисловий майданчик для ЄС: як Україна може привабити іноземний бізнес
Україна може стати потужним промисловим майданчиком для країн Євросоюзу. Європейським бізнесменам вигідно облаштовувати свої підприємства в Україні – тут дешевше та й транспортні витрати мінімальні.
Україна може стати так званим європейським Китаєм, а це мільярди доларів для нашої економіки. Про ефективність такої системи свідчить приклад підприємства Євроголд Індастріз із Житомира.
Колись це був потужний Житомирський завод хімічного волокна, після банкрутства його врятували бізнесмени з Австрії. Уже 20 років тут випускають прасувальні дошки, сушарки, драбини та навіть дошки для серфінгу.
Відновлення української економіки
У 2021 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв відновлення української економіки. У планах уряду – покращення медичної системи, велика та мала приватизації.
Також Шмигаль наголосив на важливості вакцинації, яка сприятиме відновленню туристичної галузі.