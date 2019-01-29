Прорив дамби в Бразилії: під шаром бруду знайшли автобус з пасажирами

Страшна знахідка трапилася рятувальникам, які ведуть пошуково-рятувальну операцію в районі прориву дамби у Бразилії.

Вони знайшли занесений мулом пасажирський автобус. Його ще не відкопали, та припускають, що там – тіла загиблих.

Тим часом офіційно підтверджена кількість жертв лиха зросла до 65. Ще майже 280 людей вважають зниклими безвісти.

Бразильські фахівці та їхні закордонні колеги, які прибули на допомогу, продовжують пошуки, однак кажуть, що шансів знайти когось живим через 4 дні після лиха практично не залишилося.

Читайте: Торнадо на Кубі: троє загиблих, понад 100 постраждалих

До слова, в Бразилії в результаті прориву греблі загинуло 65 осіб, ще 279 зникли безвісти.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 65
Машина з медиками переїхала ногу травмованому футболісту
Вертоліт з туристами впав у житловій зоні у Бразилії, є жертви
У бійця UFC кинули гранату на заправці
У Бразилії чоловік відкрив вогонь по прихожанам собору і наклав на себе руки
У Бразилії літак упав на житлові будинки: загинуло 2 людини, 12 постраждали
У Бразилії стався зсув, багато загиблих
В Бразилії вбили футболіста після варварських тортур

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка