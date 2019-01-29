Прорив дамби в Бразилії: під шаром бруду знайшли автобус з пасажирами

Страшна знахідка трапилася рятувальникам, які ведуть пошуково-рятувальну операцію в районі прориву дамби у Бразилії.

Вони знайшли занесений мулом пасажирський автобус. Його ще не відкопали, та припускають, що там – тіла загиблих.

Тим часом офіційно підтверджена кількість жертв лиха зросла до 65. Ще майже 280 людей вважають зниклими безвісти.

Бразильські фахівці та їхні закордонні колеги, які прибули на допомогу, продовжують пошуки, однак кажуть, що шансів знайти когось живим через 4 дні після лиха практично не залишилося.

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До слова, в Бразилії в результаті прориву греблі загинуло 65 осіб, ще 279 зникли безвісти.

Опубліковано Cічень, 29 в 12:28



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