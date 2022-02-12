Прорив для космічної галузі: коли вирішиться доля українського супутника Січ-2-30
Доля українського супутника Січ-2-30 має вирішитися у найближчі півтора місяця. У січні його запустили спільно з американською компанією SpaceX.
Невдовзі з’явилася інформація, що з супутником зник зв’язок і українську Січ можна вважати космічним сміттям. Однак виробник апарата КБ Південне та Державне космічне агентство заперечують цю інформацію.
Згідно з поясненням, супутнику потрібен час, щоб стати у потрібне положення для отримання достатньої кількості сонячної енергії, тоді зв’язок налагодиться. Що насправді відбувається із нашим космічним апаратом?
13 січня вперше за 11 років на орбіту вивели український супутник Січ-2-30. Цю подію охрестили справжнім проривом для вітчизняної космічної галузі. Перший сигнал з апарата отримали за декілька годин.
Та вже за декілька тижнів у ЗМІ поширилася інформація, що зв’язок із супутником поганий, а то і зовсім відсутній. Крім того, це не новий пристрій, а модернізований старий. Це категорично спростовують у конструкторському бюро Південне, де розробили та створили апарат.
– Ніякого супутника, який би лежав у нас на складі, просто не існувало. Виготовлення всіх деталей цього космічного апарату почалося після 2015 року, а основна частина комплектів – апаратура, яка заготовлена з 2017-го до 2020-го років. Вони мають всі необхідні гарантійні терміни та ніколи раніше не використовувалися для будь-яких інших цілей, – наголосив головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП Конструкторське бюро Південне ім. МК. Янгеля Костянтин Білоусов.
Січ-2-30 призначений для зондування землі. Він може відстежувати площі посівів, розорювання або контролювати вирубку. Апарат вагою 150 кг запустили на орбіту на висоту 526 км над Землею у співпраці із компанією Ілона Маска SpaceX. Зв’язок із супутником є, але він не стійкий.
– Ми мали проблеми на початковому етапі зі зв’язком з космічним апаратом через вплив перешкод, що походять від зовнішнього джерела. На сьогодні з’ясовуємо причину виникнення цих перешкод, – повідомив Білоусов.
Провал із роботою супутника спростовував очільник Державного космічного агентства України. Дмитро Тафтай пояснив, що апарат відправив сигнал про свою працездатність одразу, коли відокремився від ракети.
Наразі сонячні панелі супутника не отримують достатньої кількості енергії та живляться лише світлом, що відбивається від землі.
Поки апарат шукає сприятливого положення, щоб нарешті зарядитися. Січ-2-30 перезавантажився та працює у режимі енергозбереження.
Льотні випробування тривають зазвичай близько двох місяців. Тож ще є час на розв’язання проблеми – до середини березня. Керівник космічного агентства також назвав шквал критики спробою принизити потенціал вітчизняної космічної галузі.
– Якщо українське суспільство хоче масштабних космічних досягнень – космічну галузь треба ставити в пріоритет. За умови адекватного фінансування та політичної волі через 3-5 років все суспільство пишатиметься українським космосом.
Через понад 10-річний застій та відсутність запусків супутників, Україна дещо втратила потенціал у космічний галузі, переконаний народний депутат Дмитро Кисилевський. Попри все, запуск СічІ-2-30 – велика подія.
– І це перший український апарат, зроблений без жодної російської деталі. Він запущений на американській ракеті та у співпраці з американцями, а не з росіянами. Тобто ми під час роботи, виробництва та до запуску цього супутника фактично відновили компетенцію, яку ми за 10 років не використовували, – зазначив заступник глави комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Через це Січ-2-30 зарано називати провалом, вважають фахівці. Для коректної роботи потрібно ще трохи часу.