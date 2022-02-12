Прорив для космічної галузі: коли вирішиться доля українського супутника Січ-2-30

Доля українського супутника Січ-2-30 має вирішитися у найближчі півтора місяця. У січні його запустили спільно з американською компанією SpaceX.

Невдовзі з’явилася інформація, що з супутником зник зв’язок і українську Січ можна вважати космічним сміттям. Однак виробник апарата КБ Південне та Державне космічне агентство заперечують цю інформацію.

Згідно з поясненням, супутнику потрібен час, щоб стати у потрібне положення для отримання достатньої кількості сонячної енергії, тоді зв’язок налагодиться. Що насправді відбувається із нашим космічним апаратом?

13 січня вперше за 11 років на орбіту вивели український супутник Січ-2-30. Цю подію охрестили справжнім проривом для вітчизняної космічної галузі. Перший сигнал з апарата отримали за декілька годин.

Та вже за декілька тижнів у ЗМІ поширилася інформація, що зв’язок із супутником поганий, а то і зовсім відсутній. Крім того, це не новий пристрій, а модернізований старий. Це категорично спростовують у конструкторському бюро Південне, де розробили та створили апарат.

– Ніякого супутника, який би лежав у нас на складі, просто не існувало. Виготовлення всіх деталей цього космічного апарату почалося після 2015 року, а основна частина комплектів – апаратура, яка заготовлена з 2017-го до 2020-го років. Вони мають всі необхідні гарантійні терміни та ніколи раніше не використовувалися для будь-яких інших цілей, – наголосив головний конструктор і начальник проектно-конструкторського бюро космічних апаратів, систем вимірювань і телекомунікацій ДП Конструкторське бюро Південне ім. МК. Янгеля Костянтин Білоусов.

Січ-2-30 призначений для зондування землі. Він може відстежувати площі посівів, розорювання або контролювати вирубку. Апарат вагою 150 кг запустили на орбіту на висоту 526 км над Землею у співпраці із компанією Ілона Маска SpaceX. Зв’язок із супутником є, але він не стійкий.

– Ми мали проблеми на початковому етапі зі зв’язком з космічним апаратом через вплив перешкод, що походять від зовнішнього джерела. На сьогодні з’ясовуємо причину виникнення цих перешкод, – повідомив Білоусов.

Провал із роботою супутника спростовував очільник Державного космічного агентства України. Дмитро Тафтай пояснив, що апарат відправив сигнал про свою працездатність одразу, коли відокремився від ракети.

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Наразі сонячні панелі супутника не отримують достатньої кількості енергії та живляться лише світлом, що відбивається від землі.

Поки апарат шукає сприятливого положення, щоб нарешті зарядитися. Січ-2-30 перезавантажився та працює у режимі енергозбереження.

Льотні випробування тривають зазвичай близько двох місяців. Тож ще є час на розв’язання проблеми – до середини березня. Керівник космічного агентства також назвав шквал критики спробою принизити потенціал вітчизняної космічної галузі.

– Якщо українське суспільство хоче масштабних космічних досягнень – космічну галузь треба ставити в пріоритет. За умови адекватного фінансування та політичної волі через 3-5 років все суспільство пишатиметься українським космосом.

Через понад 10-річний застій та відсутність запусків супутників, Україна дещо втратила потенціал у космічний галузі, переконаний народний депутат Дмитро Кисилевський. Попри все, запуск СічІ-2-30 – велика подія.

– І це перший український апарат, зроблений без жодної російської деталі. Він запущений на американській ракеті та у співпраці з американцями, а не з росіянами. Тобто ми під час роботи, виробництва та до запуску цього супутника фактично відновили компетенцію, яку ми за 10 років не використовували, – зазначив заступник глави комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Через це Січ-2-30 зарано називати провалом, вважають фахівці. Для коректної роботи потрібно ще трохи часу.

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