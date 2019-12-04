Прорив у науці! Вчечі винайшли штучні нервові клітини

Штучні нервові клітини – створили у британському Університеті Бата. Вони, як і звичайні здатні проводити імпульси та формувати нейронні зв’язки.

Повністю замінити мозок такі електронні пристрої не зможуть, однак з їхньою допомогою можна заміщати уражені ділянки. Це великий прорив у науці. Дослідники певні, уже незабаром лікуватимуть хворобу Альцгеймера та серцеву недостатність. Для створення штучних клітин використовували кремнієві процесори. Однак додаткового живлення вони не потребують.

Факти ICTV раніше писали про те, що Ілон Маск розповів про майбутнє людей і штучного інтелекту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.