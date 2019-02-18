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Просто неба! У Буковелі стартував сьомий фестиваль снігових скульптур

Вже всьоме на Буковелі стартував фестиваль снігових скульптур. За тим, як просто неба народжувалась крижана казка, могли спостерігати усі охочі. Подивитись на снігових героїв прийшло чимало гостей курорту. Кожен бажав сфотографуватись і залишити на згадку позитивний настрій.

Справжні шедеври створювались як студентами мистецьких закладів, так і відомими скульпторами з усієї країни.

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Протягом трьох днів митці чаклували зі снігом. Матеріал не з легких, кажуть учасники.

По закінченню фестивалю, учасників традиційно нагородили дипломами та цінними подарунками. А організатори вже готують нові розваги для гостей курорту.

До слова, традиційні страви різних народів, конкурси та розваги: Буковельський ярмарок у Карпатах.

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