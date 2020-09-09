Просто вимушені. Матері-одиначки йдуть в коледжі заради соціальної допомоги

Жінки, які самі виховують дитину, тепер не матимуть державної допомоги. За постановою Кабміну з 1 липня матір-одиначка має або працювати, або мати статус безробітної, або навчатись.

Так влада спонукає жінок відповідально ставитись до народження дитини. У селах, де немає роботи, молоді матері відчули перші наслідки такої виховної роботи.

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Із серпня допомога від держави зменшилась більше ніж вдвічі. Держава доплачує багатодітним родинам, аби тут був прожитковий мінімум.

Чиновники визнають недосконалість нової постанови, але твердять – держава має понад 40 різних програм допомоги. Тож, треба переглянути перелік і умови отримання грошей.

Селянки ж зізнаються – аби не залишити без грошей своїх дітей, тепер йдуть отримувати освіту і спеціальність, і для цього вступають до коледжу.

Незаконне оформлення соцвиплат переселенцям

На Донеччині співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції викрили канал незаконних соціальних виплат для переселенців.

Правоохоронці виявили, що одна з працівниць банку здійснювала несанкціоновані операції – незаконно проводила ідентифікацію осіб без їхньої присутності, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, для зарахування пенсій чи інших соцвиплат.

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