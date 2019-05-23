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Просторі зали та сучасне летовище: як оновили аеропорт Київ

Столичний аеропорт Київ відкрив збільшений термінал міжнародних перевезень. Щороку летовище обирають понад 2 мільйони людей. І тепер після реконструкції пасажиропотік може збільшитися вдвічі.

На роботи держава не витратила жодної копійки, гроші надали інвестори – це понад 600 мільйонів гривень.

Результат очевидний – зали стали набагато просторішими, кількість стійок збільшено.

Дивіться: 70 млн пасажирів і 80 посадкових смуг. Як виглядатиме найбільший аеропорт світу у Китаї

Новий термінал звели за рекордний термін – за два місяці. Він став просторішим і зручнішим. Займає два поверхи, і є логічним продовженням попереднього термінала А.

До слова, як виглядає найкращий аеропорт світу в Сінгапурі.

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