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Простояв 313 годин: чому Росія затримує кораблі в Азовському морі

Російські прикордонники продовжують затримувати кораблі, що йдуть через Керченську протоку до українських портів в Азовському морі.

Через це збитки портів Бердянська та Маріуполя склали вже близько мільярда гривень. Такі суми зараз озвучують у Кабінеті міністрів України.

При цьому в уряді стверджують: вирішити ситуацію можливо лише дипломатичними засобами, та завдяки підтримці світової спільноти. Наприклад, у Маріуполі, місцеві активісти виступили із зверненням до наглядової місії ОБСЄ – залучити міжнародних спостерігачів до проблеми затримки суден в акваторії Азовського моря.

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Затримуючи кораблі для догляду, Росія діє у стилі гібридної війни – начебто прямо і не порушує  юридичних норм, але при цьому зволікає максимально довго, фактично знищуючи український бізнес.

Своєрідним рекордсменом з таких простоїв є судно Амірбей, яке чекало проходження Керченською протокою 313 годин. Втім, з понад десятка опитаних капітанів – жоден не погодився розмовляти на камеру. Бояться гніву Москви.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде база ВМС у Бердянську.

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